Parmaktaki yüzük AFAD ekiplerince çıkarıldı

Zonguldak'ta bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kesildi.

Zonguldak'ta bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kesildi.



Alınan bilgiye göre, parmağının şişmesi sonucu yüzüğü çıkaramayan Çağatay Can (18), kendi çabaları sonuç vermeyince Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu.



Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.



Hastaneye gelen ekipler, Can'ın parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.