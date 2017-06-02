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02 Haziran 2017 19:21 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2017 19:24

Parmaktaki yüzük AFAD ekiplerince çıkarıldı

Zonguldak'ta bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kesildi.

Parmaktaki yüzük AFAD ekiplerince çıkarıldı

Zonguldak'ta bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kesildi.

Alınan bilgiye göre, parmağının şişmesi sonucu yüzüğü çıkaramayan Çağatay Can (18), kendi çabaları sonuç vermeyince Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu.

Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.

Hastaneye gelen ekipler, Can'ın parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.

Etiketler: AFAD


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