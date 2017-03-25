Parlamenter demokrasi aslında vesayet sistemidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Parlamenter demokrasi' diyorlar ya, parlamenter demokrasi aslında bir vesayet sistemidir. Şimdi bu sistemin beli kırıldığı için rahatsız oluyorlar. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki toplu açılış töreninde halka hitap ediyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin cebinden paralarını çalanlar, hak etmedikleri bir gücü kullanarak kendilerine paralel iktidar kuranlar için 16 Nisan elbette kabus günüdür. Onun için istemiyorlar. Ama istikrar ve güven ortamını garanti altına alacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 2023 hedeflerine ulaşarak dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olacak Türkiye için 16 Nisan düğün günüdür, bayram günüdür." dedi.



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili, "Bu sistemle birlikte Türkiye'nin değişim taleplerine en büyük direnci gösteren bürokratik oligarşinin, vesayet odaklarının gücü tamamen kırılıyor. 'Parlamenter demokrasi' diyorlar ya, parlamenter demokrasi aslında bir vesayet sistemidir. Şimdi bu sistemin beli kırıldığı için rahatsız oluyorlar. " diye konuştu.



