Park ve bahçekelir TOMA'lar suladı

Van'ın Erciş ilçesinde toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA), vatandaşların piknik ve yürüyüş yaptığı, bisiklete bindiği alanlar sulandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, bir süre önce ilçede sulamada kullanılan araçların yetersiz kalması üzerine, TOMA'ların ihtiyaç duyulan bölgelere gönderilmesi talimatını verdi.



Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA'lar, vatandaşların piknik ve yürüyüş yaptığı, bisiklete bindiği alanların sulamasında kullanılmaya başlandı.



Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, araçların, ilk etapta sahil yolunda belediye tarafından kurulan park ve bahçelerin sulanmasında kullanıldığını söyledi.



Bölgede bisiklet ve yürüyüş yollarındaki çalışmaların sürdüğünü anlatan Yaşar, "Piknik alanı olarak kullanılan sahamızda maalesef otomatik sulama sistemimiz bitirilip hayata geçirilemedi. Bu bölgedeki yeşillik ve ağaçlık alanlarımız kurumak üzere. Burada devletin bütün imkanlarını vatandaşın hizmetine sunma felsefesiyle TOMA'ları farklı bir amaçla hizmete sunduk." dedi.



Yaşar, iki yıl önce bu araçların toplumsal olaylara müdahale ettiğini, bugün ise başka bir durum için kullanıldığını dile getirdi.



İlçede huzur ve güven ortamının tesis edildiğini vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:



"Hiçbir toplumsal olayımız, hiçbir hadisemiz yok. İnşallah ilçemizde huzur ve güven ortamı böyle devam eder. Bu araçlarımızı da yine toplumumuzun lehine başka bir amaçla kullanmaya devam ederiz. İsmimiz hep güzel şeylerle anılır. İnsanlarımız buraya birtakım hadiseler çıkarmak için değil, burada güzel işler etrafında toplanmaya gelir."



Yaşar, daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Marufoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş ile bölgede incelemelerde bulundu.