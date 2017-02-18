Paris'teki polis şiddeti Londra'da protesto edildi

Fransız polisinin bir gence cinsel saldırıda bulunmasına tepki amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da eylem yapıldı.

"Irkçılığa Karşı Dur" (Stand Up To Racism) ile "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) adlı sivil toplum örgütleri, Fransa'nın başkenti Paris'te polisin bir gence cinsel saldırıda bulunmasını protesto etti.



Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önündeki gösteride, saldırıyı gerçekleştiren polislerin hapsedilmesini isteyen eylemciler, "Theo için adalet", "Artık örtbaslar olmasın" yazılı dövizler taşıdı. Eylemciler, Fransa'daki ırkçılığın yanı sıra İslamofobiye karşı da slogan attı.



Paris'in kuzeyindeki bir banliyöde, rutin kimlik kontrolü sırasında 4 polis tarafından durdurulan 22 yaşındaki Theo isimli gence polisin copla cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkmıştı.



Paris'in banliyölerinden Aulnay-sous-Bois'da 2 Şubat'ta yaşanan olay, özellikle başkent ve banliyölerinde şiddetli protesto gösterilerine neden olmuştu. Theo'nun 60 gün iş göremez raporu aldığı saldırıya ilişkin 4 polis açığa alınmış, bu kişilerden biri hakkında "cinsel saldırı", diğerleri hakkında ise "kasten şiddet uygulamak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.