Paris'teki Notre Dame kilisesi civarında saldırı meydana geldi

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali'nde silah sesleri yükseldi.

Paris'teki Notre Dame kilisesi civarında bir güvenlik görevlisine saldırıldığı ve olayda silah seslerinin duyulduğu bildirildi.



Le Figaro gazetesinin görgü tanıklarına dayandırdığı bilgilere göre, bölgede görev yapan bir güvenlik görevlisi saldırıya uğradı.



Olayda silah seslerinin duyulduğu, saldırıya silahıyla karşılık veren bir başka güvenlik görevlisinin saldırganı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.



Polisin bölgeyi güvenlik gerekçesiyle tamamen kapattığı, kiliseyi ziyaret edenlerin de buradan çıkmasına izin verilmediği bildirildi.



Notre Dame kilisesi, Paris'in önemli turistik mekanları arasında yer alıyor.