Paris'te IMF binasında patlama oldu

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Paris'teki ofisinde patlama meydana geldi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Paris'teki ofisinde patlama meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, bir mektup paketinin açıldığı sırada gerçekleşen patlamada bir kişi hafif yaralandı.



Paris'in 16'ncı bölgesindeki patlamanın ardından polisin IMF binasındaki yaklaşık 150 kişiyi binadan tahliye ettiği bildirildi.



Polisin bölgede geniş çaplı önlem aldığı kaydedildi.



"KORKAKÇA BİR ŞİDDET EYLEMİ"



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, IMF'nin Paris'teki ofisine yapılan saldırıyı "korkakça bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi.



Lagarde, Paris'in 16'ncı bölgesindeki IMF ofisine gönderilen bir mektup paketinin açılması sonucu yaşanan, bir kişinin hafif yaralandığı patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Olayda bir personelin yaralandığını belirten Lagarde, saldırının "korkakça bir şiddet eylemi" olduğunu ifade etti.



Lagarde, şunları kaydetti:



"Bu korkakça şiddet eylemini kınıyorum ve IMF'in sorumlulukları doğrultusunda işine devem etme kararlılığını teyit ediyorum. Bu olayın araştırılması ve personelimizin güvenliğinin sağlanması için Fransız yetkililerle yakın çalışıyoruz."



Bir mektup paketinin açıldığı sırada gerçekleşen patlamada bir kişi hafif yaralanmıştı. Paris'in 16'ncı bölgesindeki patlamanın ardından polis IMF binasındaki yaklaşık 150 kişiyi binadan tahliye etmiş ve bölgede geniş çaplı önlem almıştı.