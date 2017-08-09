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09 Ağustos 2017 11:12 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2017 11:14

Paris'te devriye gezen askerlere araçlı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişinin aracını devriye gezen askerlerin üzerine sürmesi sonucu ikisi ağır 6 askerin yaralandığı açıklandı.

Paris'te devriye gezen askerlere araçlı saldırı

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Paris'in Levallois-Perret bölgesinde, bir kişinin aracını devriye gezen askerlerin üzerine sürmesi sonucu, ikisi ağır 6 askerin yaralandığı duyuruldu.

Belediye binası yakınında yaşanan saldırı nedeniyle polis operasyonu devam ederken saldırganın da kaçmayı başardığı kaydedildi.

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