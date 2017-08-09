Paris'te devriye gezen askerlere araçlı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişinin aracını devriye gezen askerlerin üzerine sürmesi sonucu ikisi ağır 6 askerin yaralandığı açıklandı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Paris'in Levallois-Perret bölgesinde, bir kişinin aracını devriye gezen askerlerin üzerine sürmesi sonucu, ikisi ağır 6 askerin yaralandığı duyuruldu.



Belediye binası yakınında yaşanan saldırı nedeniyle polis operasyonu devam ederken saldırganın da kaçmayı başardığı kaydedildi.