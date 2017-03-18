Fransa'da Orly Havalimanı güvenlik riski nedeniyle tahliye edildi

Paris yakınlarındaki Orly Havalimanı'nda görevli askerin silahını almaya çalışan bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi.

Paris yakınlarındaki Orly Havalimanı'nda görevli askerin silahını almaya çalışan bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi.



Havalimanında güvenliği sağlayan Sentinel birliklerinden bir askerin silahını almak isteyen bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Olayın ardından havalimanının boşaltıldığı ve bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.



Olayın terörist bir saldırı olup olmadığı ya da saldırganın öldürülüp öldürülmediği konusunda henüz bilgi bulunmuyor.