Paris'te bu kez "yolsuzluk" protestosu

Fransa'da yüzlerce kişi, siyasette milletvekili ve seçilmişlerin yolsuzluk skandallarına karşı yürüdü.

Başkent Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan grup, ellerindeki tencere ve tavaları çalarak başta merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon olmak üzere adı yolsuzluğa karışmış tüm siyasileri protesto etti.



"Yolsuzluk zehirdir, Fillon hapse" gibi pankartlar taşıyan grup, özellikle, eşi ve çocuklarına haksız kazanç sağlamakla suçlanan Fillon'u hedef aldı.



Kalabalık, atılan sloganların ve basın açıklamasının ardından dağıldı.



Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Fillon'un eşinin 8 yıl süreyle mecliste hiç çalışmadan “danışman” sıfatıyla 900 bin avro maaş aldığı ve siyasetçinin iki çocuğuna senatoda iki yıl süreyle hiç çalışmadan yine “danışman” sıfatıyla 84 bin avro maaş ödendiği iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmıştı.



Anketlerde, cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı olarak gösterilen 62 yaşındaki eski başbakan Fillon’un, söz konusu soruşturmanın ardından popülaritesi oldukça düşerken yarışı kazanma ihtimali zayıflamıştı.



Son anketlere göre mayıs ve nisan aylarında iki turlu yapılacak seçimlerde, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin Lideri Marine Le Pen yüzde 26 ile birinci, En Marche (Yürüyüş) hareketinin lideri eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron yüzde 23 ile ikinci, Fillon yüzde 18,5 ile üçüncü, Sosyalist Partinin adayı Benoit Hamon ise 14,5 ile dördüncü sırada yer alıyor.