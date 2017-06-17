Paris Büyükelçiliğinde iftar programı

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, büyükelçilik rezidansında iftar verdi.

İftara Azerbaycan, Afganistan, Kosova ve Arap Ligi büyükelçileri, Türkiye'nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Fransa İslam Konseyi Başkanı, Paris Müftüsü, diplomatik temsilciler, sanatçılar, Paris'teki Türk toplumunun önde gelen temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Büyükelçi Musa, yemekte Fransızca yaptığı konuşmada, İslam'ın Fransa'da ikinci büyük din olduğunu söyledi.



Türkiye ile Fransa'yı kastederek, "Farklılıkların kabul edilmesi her iki ülkenin de ulusal birliğinin güçlenmesini sağlamaktadır." diyen Musa, bu iftarda farklı din ve kültürlerden davetlilerin bir araya geldiğini vurguladı.



Ramazanın huzur, saygı ve tolerans ayı olduğuna değinen Musa, şöyle konuştu:



"Bütün dinlerdeki radikalleşmeye karşı mücadele edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, barış, kardeşlik ve maneviyatı güçlendiren bu dini terörizmle ilişkilendirmeye çalışanların farkında olmalıyız ve popülist, ırkçı ve İslamofobik yaklaşımlarla savaşmalıyız. Bu iftar, ulusal ve uluslararası toplumun, bizlere çok acılar yaşatan terörizme karşı birlik olduğunu tekrar göstermek açısından bizim için bir fırsattır."