"Parion Antik Kenti" kazılarına başlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyü yakınında yer alan Helenistik dönemin önemli antik liman kenti Parion'da, kazı çalışmalarına başlandı.

Parion Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Keleş, kazıların 2005 yılından bu yana devam ettiğini söyledi.



Keleş, bu yıl 12. dönemi gerçekleştirilen kazılarda, 27 arkeolog, birer epigraf, mimar, restoratör, 8 konservatör ve restoratör, 1 antropolog, 4 harita mühendisi ve öğrenciler ile toplam 70 kişilik ekibin görev yaptığını belirtti.



İÇDAŞ Çelik, Enerji, Tersane ve Ulaşım AŞ ana sponsorluğunda yürütülen çalışmaların, 15 Eylül'e kadar devam edeceğini aktaran Keleş, şunları kaydetti:



"Bu yıl, Parion'un çekirdek merkezi olarak adlandırdığımız Roma tiyatrosu, Agora, Roma hamamı, yamaç hamamı ve Odeon bölgelerinde çalışmalarımız devam edecek. Bunların yanı sıra kentin kuzey surlarından tiyatroya kadar olan bölgedeki sur duvarı açığa çıkarılacak. Ayrıca, Odeon'un çaprazında bulunan yapıda çalışmalar gerçekleştirilecek. Geçen yıl yapılan kaçak kazılar sonrası açığa çıkan mozaikli yapıda çalışmalar yürütülecek."



Prof. Dr. Keleş, kazı başkan yardımcılığını Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Ertuğ Ergürer'in yaptığını, Çanakkale Arkeoloji Müzesinden arkeolog Hasan Taylan'ın da çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak katıldığını anlattı.



Kazı çalışmalarının yanında restorasyon ve konservasyon çalışmalarına da büyük ağırlık verileceğini vurgulayan Keleş, 2017 dönemi sezonunda, oluşturulan konservasyon laboratuvarında taşınabilir arkeolojik buluntuların aktif ve pasif konservasyonlarının gerçekleştirileceğini, arazide ise tüm yapılarda restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmaları yapılacağını sözlerine ekledi.



