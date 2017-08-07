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07 Ağustos 2017 21:52 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2017 21:53

Parçalı ay tutulması gerçekleşti

Ay'ın bakır renginde görüldüğü 'Parçalı ay tutulması' gerçekleşti.

Parçalı ay tutulması gerçekleşti

Ay'ın bakır renginde görüldüğü 'Parçalı ay tutulması' gerçekleşti. Astronomi meraklılarının bekledikleri tutulma, Türkiye'den de gözlendi.

Etiketler: parçalı ay tutulması


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