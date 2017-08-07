Parçalı ay tutulması gerçekleşti
Ay'ın bakır renginde görüldüğü 'Parçalı ay tutulması' gerçekleşti.
Ay'ın bakır renginde görüldüğü 'Parçalı ay tutulması' gerçekleşti. Astronomi meraklılarının bekledikleri tutulma, Türkiye'den de gözlendi.
Ay'ın bakır renginde görüldüğü 'Parçalı ay tutulması' gerçekleşti. Astronomi meraklılarının bekledikleri tutulma, Türkiye'den de gözlendi.
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