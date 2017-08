Para miktarını sayarak değil tartarak hesaplıyor

Başkentte bir esnaf, her gün yüzlerce madeni parayı saymaktan bıkınca geliştirdiği yöntemle paraları tartarak toplam tutarını belirlemeye başladı.

Yenimahalle'de bakkal dükkanı işleten Nuri Kara, yaptığı açıklamada, 22 yıllık esnaflık hayatında en çok madeni paraları saymakta zorlandığını söyledi.



Her akşam gün içinde gelen binlerce madeni parayı saymak için uzun uzun vakit harcadığını anlatan Kara, "Bu durumdan çok sıkılmıştım. 'Ne yaparım' diye düşünürken tartmak aklıma geldi." dedi.



İlk olarak paraları 10 grama denk gelecek şekilde tarttığını, çıkan sonuçtan da bin gramı hesapladığını aktaran Kara, böylelikle her madeni para için birim miktarı bulduğunu bildirdi.



Kara, "Elektronik tartıya birim miktarı yazdığımda ne kadar para olduğunu kolayca buluyorum. Gün bitiminde gelen madeni paraları poşetleyip, tartıyorum. Birkaç dakika içinde işim bitmiş oluyor." diye konuştu.

Bir kilogram 1 liralık madeni paranın karşılığı 121,70 lira



Nuri Kara'nın yaklaşık 7 yıldır uyguladığı ve birkaç dakika içinde yüzlerce madeni paranın sayıldığı bu yöntemde, bir kilogram 5 kuruş 17,25 lira, bir kilogram 10 kuruş 31,80 lira, bir kilogram 25 kuruş ise 62,50 lira tutuyor.



Yine bu yönteme göre bir kilogram 50 kuruş 73,53 liraya, bir kilogram 1 lira da 121 lira 70 kuruşa denk geliyor.