Papaz nikah kıyarken laiklik elden gitmiyor da müftü kıyınca mı gidecek?

BBP Genel Başkanı Destici, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesini öngören yasa tasarısına ilişkin, "Avrupa'da papazlar nikah kıyarken laiklik elden gitmiyor da bizde mi gidecek? Geçin bunları." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesini öngören yasa tasarısına ilişkin, "Avrupa'da papazlar nikah kıyarken laiklik elden gitmiyor da bizde mi gidecek? Geçin bunları." değerlendirmesinde bulundu.



Destici, yaptığı yazılı açıklamada, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesinin doğru bir adım olduğunu belirtti.



Söz konusu düzenlemeyi doğru desteklediklerini bildiren Destici, "Teklife göre il ve ilçe müftüleri de diğer nikah kıyanlar gibi ilgili kanunun belirlediği şartları yerine getirenlerin nikahını kıyabilecek. Hal böyle iken buna karşı çıkmak neyin nesi? Avrupa'da papazlar nikah kıyarken laiklik elden gitmiyor da bizde mi gidecek? Geçin bunları.'' ifadelerini kullandı.