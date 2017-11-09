Papa sigara satışını yasaklıyor

Vatikan'da gümrüksüz mallar mağazasında ve süpermarkette sigara satışının yasaklanacağı bildirildi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa Franciscus'un talimatıyla çalışanların, gümrüksüz mallar mağazasından ve süpermarketten sigara satın almasına yasak getirileceği belirtildi.



Kararın, "Papalık makamının, insan sağlığına açıkça zarar veren bir faaliyete katkıda bulunamayacağı" gerekçesiyle alındığı ifade edildi.



Açıklamada ayrıca Dünya Sağlık Örgütünün, sigaranın, dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olduğunu gösteren verisi paylaşıldı.



2015 yılında çıkan ve sızdırılan Vatikan belgelerine dayandırılan "Avarice" adlı kitaba göre, gümrüksüz mallar mağazasındaki sigara satışı, Vatikan'a yılda 10 milyon avro kazanç sağlıyordu.



