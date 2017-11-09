Pamuk yığınları arasında can verdi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde pamuk yığınları içerisinde bir çocuğun cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, gece saatlerinde pamuk hasadı yapılan tarlaya giden 14 yaşındaki Beşar Güneş eve dönmeyince yakınları arama çalışması başlattı.



Bir süre sonra pamuk yığınlarının arasında çocuğu hareketsiz bulan aile, durumu güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.



Jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Güneş'in pamuk yığınları arasında uyuduğu sırada üzerine hasadı yapılan pamuğun boşaltılması nedeniyle havasız kalarak hayatını kaybettiği ileri sürüldü.



Şanlıurfa'da 19 Ekim'de 2'si kardeş 3 kişinin cesedi pamuk tarlasında bulunmuştu.



