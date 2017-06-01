Pakistan Şırnak'ta şehit olan 13 asker için başsağlığı mesajı yayımladı

Pakistan, Şırnak'taki helikopter kazasında 13 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Pakistan, Şırnak'taki helikopter kazasında 13 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.



Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, 13 askeri personelin şehit olmasıyla sonuçlanan helikopter kazasının, derin bir üzüntü ve kederle karşılandığı belirtildi.



Pakistan hükümeti ve halkının, kazada hayatını kaybedenler nedeniyle kardeş Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Düşüncelerimiz ve dualarımız bu trajedinin kurbanlarının olduğu kadar sevdiklerini kaybeden herkesin yanındadır." ifadesi yer aldı.