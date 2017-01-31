Abbas ile Şerif, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerini görüştü

Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüşmesinde, İsrail'in yasa dışı yerleşim inşaatları ve ABD Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konuları tartışıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Pakistan ziyaretinin ikinci gününde Başbakan Navaz Şerif ile bir araya geldi.



Yerel medyadaki haberlere göre, Abbas ile Şerif, Pakistan Başbakanı'nın başkent İslamabad'daki konutunda görüştü. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.



Pakistan'ın en son 2013'te ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Abbas, görüşmelerinde Şerif'i İsrail'in yasa dışı yerleşim inşaatları ve de ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konuları dahil bölgedeki gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini söyledi.



Şerif de, Ortadoğu'da barışın ancak Filistin-İsrail sorununun çözülmesiyle sağlanabileceğini ifade etti.



"Biz, uluslararası toplumu Filistin meselesinin çözümünde rol almaya davet ediyoruz." diyen Şerif, bölgede sürdürülebilir bir barışın temin edecek tek şeyin 1969 öncesi sınırlarıyla bağımsız, başkenti Kudüs olan bir Filistin olacağını vurguladı.



Liderler daha sonra, İslamabad'da yeni yapılan Filistin büyükelçiliğini ziyaret etti.