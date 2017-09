Pakistan'da binlerce kişi Arakanlı Müslümanlara destek gösterisi düzenledi

Pakistan'ın Karaçi kentinde Arakanlı Müslümanlara destek gösterisine binlerce kişi katıldı.

Pakistan’ın güneyindeki Karaçi kentinde toplanan binlerce Cemaat-i İslami üyesi, Arakanlı Müslümanlara destek gösterisi düzenledi.



Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarını kınamak için Karaçi’de düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.



Göstericiler, Muhammed Ali Cinnah’ın anıt mezarından başlattıkları yürüyüşü, Tibet Center’da noktaladı.



Cemaat-i İslami lideri Sirac-ül Hak, video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, “Dünya liderlerine Arakanlı Müslümanlara uygulanan soykırımı durdurmaları” çağrısında bulundu.



"Arakan'daki soykırımı durdurun" yazılı dövizler açan göstericiler, Arakan’da katledilen Müslümanların fotoğraflarını taşıdı.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.



Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.



Siviller, kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler (BM), şu ana kadar Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 290 bine ulaştığını açıkladı. Bu arada, on binlerce Arakanlı Müslümanın sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.



Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken bazıları bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.



Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.