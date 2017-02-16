Pakistan'daki saldırıya kınama

Türkiye, Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde türbeye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Türkiye, Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde türbeye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Sind eyaletinin Sehvan şehrindeki bir ibadethanede bugün gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Pakistan'ın huzur ve istikrarını hedef alan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, Türkiye'nin, dost ve kardeş Pakistan'a terörle kararlı mücadelesinde verdiği desteği sürdüreceği belirtildi.



Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Sehvan kentindeki sufi alimlerinden Lal Şahbaz Kalandar'ın türbesinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında en az 70 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı bildirilmişti.