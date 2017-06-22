Pakistan’da tutuklanan Hint ajanı “af” istedi

Pakistan’da geçen yıl Hint ajanı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kulbushan Jadhav, af talep etti.

Pakistan Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, ajan olduğu iddia edilen ve ölüm cezasına çarptırılan eski Hint deniz subayı Kulbushan Jadhav'ın, Pakistan Genelkurmay Başkanı’ndan af talebinde bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, Jadhav'ın af dilekçesinde “Pakistan’da terör ve casusluk eylemlerinde bulunduğunu itiraf ettiği” kaydedildi.



Geçen yıl mart ayında tutuklanan Jadhav, bu yıl nisan ayında ölüm cezasına çarptırılmıştı.



Hindistan ise Jadhav’ın 2016’da İran’dan kaçırıldığını savunuyor. Yeni Delhi, konuyu Uluslararası Adalet Divanı’na (ICJ) taşımıştı.