Pakistan'da patlama: 10 yaralı

Pakistan'ın Lahor kentinde park halindeki bomba yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı

Pakistan'ın Lahor kentinde bomba yüklü kamyonun infilak ettiği bildirildi.



Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, kentin batısındaki İslampura bölgesinde park halindeki meyve kamyonunda meydana gelen patlama sonucu en az 10 kişinin yaralandığı belirtildi.



Kamyona gizlenen patlayıcıların yanlışlıkla patlatıldığını öne süren yetkililer, patlamada çevredeki araçların hasar gördüğünü, yakındaki bir evin damının çöktüğünü, bazı evlerin camlarının kırıldığını ifade etti.



Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.