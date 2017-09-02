Pakistan'da muhalefet milletvekiline silahlı saldırı

Pakistan'da muhalefet partisinden Milletvekili Khawaja Izharul Hasan'ı hedef alan silahlı saldırıda biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.

Emniyet Yetkilisi Pir Muhammed Şah, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaçi kentinde, muhalefetteki Birleşik Ulusal Parti (MQM) Milletvekili Hasan'a Kurban Bayramı namazı çıkışında silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini belirtti.



Hasan'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ifade eden Şah, olayda bir çocuk ve bir polis memurunun öldüğünü kaydetti.



Şah, saldırganlardan birinin polislerce etkisiz hale getirildiğini, kaçan diğer zanlıların arandığını bildirdi.