Pakistan'da intihar saldırısı

Pakistan'ın Belücistan eyaletinin başkenti Kuetta'da düzenlenen intihar saldırısında Polis Müfettiş Yardımcısı Hamid Şakil'in de aralarında olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, intihar saldırısının Şakil'in aracıyla evinden işine giderken düzenlendiğini açıkladı.



Şakil ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 4 kişi yaralandı.



Kuetta'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.



Polis olay yerini kordona aldı.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



Kuetta'da geçen ay polis aracını hedef alan intihar saldırısında 6'sı polis, biri sivil, 7 kişi yaşamını yitirmiş, 22 kişi yaralanmıştı.



