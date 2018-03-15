Pakistan'da intihar saldırısı: 8 ölü

Lahor'da Tebliğ Cemaatinin toplantısı için oluşturulan polis güvenlik noktasına, bir motorsikletli tarafından intihar saldırısı düzenlendi

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da, dini bir cemaatin toplantısında güvenliği sağlamak için caddede oluşturulan polis güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 5'i polis en az 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Pakistan'da yayın yapan Dawn News internet sitesinin eyalet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Lahor'un çevre mahallelerinden Raiwind'de Tebliğ Cemaatinin toplantısı için kurulan polis güvenlik noktasına motorsikletli bir kişi tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

Pencap Sağlık Bakanı Salman Refik, saldırıda 5'i polis en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Polis yetkilileri, bomba imha ekiplerinin olay yerinde incelemeler yaptığını, saldırganın ve olası iş birlikçilerinin kimliğine dair soruşturmanın sürdüğünü belirtti

Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınarken, yaralılara eldeki tüm olanaklarla en iyi bakım hizmetinin sağlanması için görevlilere talimat verdiğini kaydetti.

Emniyet Müdürü Arif Navaz Han da saldırı sonrasında polis kuvvetlerinin alarm durumuna geçirildiğini ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.

Yetkililer, saldırganın polis noktasını geçip kalabalığın içine girmiş olması halinde can kaybının çok daha fazla olabileceğine dikkati çekti.

Saldırıyı henüz üstlenen ise olmadı.

Lahor'da geçen yıl temmuz ayında Lahor-Kasur Otoyolu'ndaki bir bina yakınında polis noktasını hedef alan motorsikletli intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlenmişti.

Öte yandan, yine geçen yıl şubat ayında bir grup kimyagerin başkent Lahor'da Pencap Eyalet Meclisi önündeki protesto gösterisi sırasında bölgeyi çembere alan polisleri hedef alan bir başka saldırı meydana gelmiş, saldırıda aralarında üst düzey 2 polis şefinin de olduğu 6 polis hayatını kaybetmişti. Saldırıyı Pakistan Talibanı'ndan ayrılan Cemaat'ül Ahrar adlı grup üstlenmişti.

Kaynak: AA