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Pakistan'da günlük yaşam

Pakistan'da günlük yaşam

Dünya'nın nüfus bakımından en büyük ikinci Müslüman ülkesi olan Pakistan'da halkın büyük bölümü zor şartlarda hayatını sürdürüyor. Başkent İslamabad yakınındaki Ravalpindi kentindeki Raja Pazar da uygun fiyatlar nedeniyle Pakistanlılar'ın uğrak alışveriş merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.
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Dünya 03 Mart 2017 - 10:22

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