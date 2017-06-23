Pakistan’da bombalı saldırı

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da düzenlenen bombalı araç saldırısında 11 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Belucistan Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, bölge emniyet müdürlüğü yakınlarında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamanın meydana geldiği, 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi.



İlk yardım ekipleri ise yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu kaydetti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.