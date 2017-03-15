Pakistan'da 19 yıl aradan sonra ilk nüfus sayımı başladı

Pakistan'ın Karaçi şehrinde nüfus sayımı başladı. Sonuncusu 19 yıl önce gerçekleştirilen nüfus sayımı ülke çapında 63 şehirde devam edecek.

Pakistan'da 19 yıl aradan sonra ilk kez nüfus sayımı yapılıyor.



Pakistan nüfus sayım yetkilisi Asif Bacva, nüfus sayımının bugün başladığını ve 15 Mayıs'ta tamamlanacağını belirtti.



PAKİSTAN'DA NÜFUS SAYIMI



Halka nüfus sayım yetkilileriyle iş birliği yapma çağrısında bulunan Bacva, sayımın yaklaşık 2,5 milyonu bulduğu tahmin edilen Afgan mültecileri ve diplomatları da kapsayacağını kaydetti.



Nüfus sayımında sivil görevlilere 200 bin askerin yardımcı olması bekleniyor.



İslamabad yönetiminin 1998'de yaptığı son sayımda ülke nüfusu yaklaşık 180 milyon olarak belirlenmişti. Nüfusun 200 milyonu geçtiği tahmin ediliyor.