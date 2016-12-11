Pakistan milli şairinin mezarına ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in mezarını ve Badşahi Camisi'ni ziyaret etti.

Görmez, Pakistan'ın Lahor kentinde Pakistan'ın "fikir babası" olarak kabul edilen milli şair Muhammed İkbal'in mezarını ziyaret etti. İkbal'in kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen Görmez, dua etti.



İkbal'in mezarının yanında yer alan Badşahi Camisi'ni de ziyaret eden Görmez, daha sonra, cami avlusunda bulunan kutsal emanetlerin bulunduğu müzeyi gezdi.

Kaynak: AA