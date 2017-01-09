Pakistan ilk kez denizaltıdan füze denemesi yaptı

Pakistan, ilk kez denizaltıdan güdümlü füze denemesinde bulundu.

Pakistan, ilk kez denizaltıdan güdümlü füze denemesinde bulundu.



Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 450 kilometre menzilli "Babur-3" füzesinin, Hint Okyanusu'ndaki yeri belirtilmeyen bir denizaltıdan başarılı biçimde fırlatıldığı bildirildi.



Açıklamada, füzenin Pakistan'ın caydırıcılık gücüne katkı sağlayacağı kaydedildi.



Babür-3 füzesi denizden, geçtiğimiz ay test edilen Babür-2 ise karadan fırlatılma özelliğine sahip.