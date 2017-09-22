Pakistan, Afgan savaşının günah keçisi olmayacak

Pakistan Başbakanı Abbasi: Pakistan için asıl kırıcı olan Afganistan'daki askeri ya da siyasi çıkmazdan sorumlu tutulmasıdır. Hiç kimsenin günah keçisi olmayacağız.

Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, "Pakistan için asıl kırıcı olan Afganistan'daki askeri ya da siyasi çıkmazdan sorumlu tutulmasıdır. Hiç kimsenin günah keçisi olmayacağız." dedi.



Abbasi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Afganistan ve Güney Asya stratejisini açıkça eleştirmediği ancak Pakistan'a karşı söylemlerinden memnun olmadığını söyledi.



Ülkesinin küresel terörle mücadelede çok fedakarlık yaptığını ve acılar yaşadığını belirten Abbasi, "Pakistan için asıl kırıcı olan Afganistan'daki askeri ya da siyasi çıkmazdan sorumlu tutulmasıdır. Hiç kimsenin günah keçisi olmayacağız." diye konuştu.



Abbasi, ABD'nin 11 Eylül 2001'den sonra "teröre karşı başlattığı savaştan" bu yana 27 bin Pakistanlının radikaller tarafından öldürüldüğünü vurgulayarak, "Pakistan ve Afganistan halkının acısını derinleştirecek herhangi bir başarısız stratejiyi desteklememiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.



HİNDİSTAN'IN İNSAN HAKLARI İHLALİ



Başbakan Abbasi, Hint hükümetini Cammu Keşmir'de "yoğun ve orantısız" güç kullanmakla suçladı. Keşmir'deki insan hakları ihlallerinin incelenmesi için uluslararası bir soruşturmanın şart olduğunun altını çizen Abbasi, Keşmir sınır kontrol hattında artan şiddetten de endişe duyduğunu bildirdi.



Pakistan'ın, Hindistan'ın sınırdaki saldırılarına şu ana kadar soğukkanlı biçimde karşılık verdiğini söyleyen Abbasi, saldırıların artması halinde cevabın daha güçlü olacağı uyarısında bulundu.



Abbasi, Hint hükümetinin Cammu Keşmir'deki hak ihlallerinin savaş suçu niteliğinde olduğunu ve Cenevre sözleşmelerini ihlal ettiğini belirterek, "Hindistan'ın Cammu Keşmir'de yığdığı 700 bin asker, yakın tarihin en yoğun askeri işgalidir." dedi.



Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir kontrol hattında iki ülke askerlerinin çatışmaları, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016'nın son aylarından bu yana sık sık yaşanıyor.



İki ülke arasındaki, İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Cammu Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi hayatını kaybetti.



Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor.