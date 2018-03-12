Pacolli'den taziye mesajı

Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behcet Pacolli, özel Türk jetinin İran'da düşmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Kosova Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Pacolli'nin, "Şehrikürd'de Türk uçağının düştüğü ve 11 kişinin hayatını kaybettiği trajik olaydan duyduğum acıyı dile getiriyorum. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına en içten başsağlığı diliyorum." ifadesi yer aldı.

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, dün akşam İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi sonucu 3'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.