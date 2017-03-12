"Özür dileseler de bunun hesabını soracağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda yönetiminin, kendisi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ülkeye girişini ve vatandaşlarla buluşmasını engellediğini hatırlatarak, bunun hesabının sorulacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Fransa’nın Metz kentinde bulunan Metz Kongre Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların salona sığmaması üzerine üç ayrı yerde konuşma yapan Çavuşoğlu, gündemdeki gelişmeler ve Türkiye’de yapılacak referandum ve başkanlık sistemi ile ilgili bilgi verdi.



Salona girdiği anda vatandaşların “Vur vur inlesin, Hollanda dinlesin” şeklinde slogan atmaları üzerine, sözlerine Hollanda ile dün akşam yaşanan kriz hakkında açıklamalarda bulunarak başlayan Çavuşoğlu, “Bu sloganın vur kısmına katılmıyorum ama dinlesin kısmına katılıyorum. İyi dinlesinler de Avrupa’nın ortak değerlerinin ne olduğunu hatırlasınlar. Can kulağıyla dinlesinler de Türkiye’ye ve Türklere diz çöktüremeyeceklerini öğrensinler” dedi.



Hollanda yönetiminin, kendisi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ülkeye girişini ve vatandaşlarla buluşmasını engellediğini kaydeden Çavuşoğlu, “Viyana Sözleşmesi'ne göre büyükelçilikler ve başkonsolosluklar o ülkenin kendi toprağıdır. Benin bakanımın, benim toprağıma girmesini engelliyorsun. Hem de büyükelçilik aracında. Diplomatik plakalı bir araçta. Biz bunun altında kalır mıyız? Biz bunun hesabını soracağız. Özür dilesen de dilemesen de biz bunun hesabını soracağız. Bunun karşılığını vereceğiz.” ifadelerini kullandı.



Hollanda ve Avrupa’da bazı ülkelerin son dönemde Türkiye hakkında takındıkları tavırların ardında Türk ve İslam karşıtlığı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Direkt Türkiye ile ilgili, Türklerle ilgili, İslam karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı, Avrupa’da yaşayan, Hollanda’da yaşayan Türklere karşı sistematik baskının bir göstergesidir.” şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu, Hollanda yönetiminin açıklamalarına da tepki göstererek, “Bir başbakan bu kadar küçülür mü? Bu kadar acziyet içinde olur mu? 'Wilders’in elinden biraz oy alacağım' diye bu kadar aciz duruma düşer mi?” dedi.



Hollanda Başbakanı Marc Rutte’nin Hollanda aşırı sağ lideri Geert Wilders’in söylemine teslim olduğunu belirten Çavuşoğlu, Avrupa’nın eski karanlık günlerine doğru gittiğini vurguladı. Çavuşoğlu, “Irkçılık artıyor, yabancı düşmanlığı artıyor, İslamofobi artıyor. Bugün Avrupa’da tarih sayfaları açılırsa kimse kimsenin yüzüne bakamaz.” ifadelerini kullandı.



Referandum süreci ve anayasa değişikliğiyle ilgili bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, daha güçlü ve daha iyi yönetilen bir Türkiye’yi hedeflediklerini kaydederek, Avrupa ülkelerinden örnekler verdi. Çavuşoğlu, düzenlemeye göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin sadece dördünün cumhurbaşkanı tarafından atanacağını belirterek, “Düne kadar demokrasinin başkenti olduğunu söyleyen fakat faşizmin başkenti olan Hollanda’da HSYK üyelerinin tamamı bir kişinin, adalet bakanının önerisi üzerine kral tarafından atanır.” dedi.



Referanduma sunulan anayasa değişikliği ile Türkiye’nin bir sistem değişikliğini gerçekleştireceğini belirten Çavuşoğlu, “Bu sistem güçlü olacak. Açık söyleyeyim bu sistem Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye’nin sigortasıdır. Bu, parti meselesi değil, devlet meselesidir. Bu sistemde hainlere yer yok.” diye konuştu.



Strazburg’da bulunan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) uzun yıllar üyeliğini ve iki dönem başkanlığını yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, Fransa yönetimine, halkla buluşma programı dolayısıyla teşekkür etti.



Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Fransa’daki Türk başkonsolosları ile bir toplantı gerçekleştirdi.