Özel okul sayısında rekor artış

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Şamlıoğlu, 2 Eylül 2016 ile 2 Eylül 2017 tarihleri arasında bin 777 özel okul açıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, 2 Eylül 2016 ile 2 Eylül 2017 tarihleri arasında bin 777 özel okul açıldığını ve bunların bu yıl faaliyete başlayacağını belirterek, söz konusu rakamın önceki yıllara kıyasla rekor düzeyde olduğunu bildirdi.



Şamlıoğlu, 2011-2012 eğitim öğretim döneminde 673, 2012-2013'te 662, 2013-2014'te bin 151, 2014-2015'te bin 270 ve 2015-2016'da ise bin 22 özel okulun faaliyete başladığını vurgulayarak, özel okul sayılarının artırılmasının bakanlığın öncelikli hedefleri arasında olduğunu dile getirdi.



Önceki yılların aynı döneminde açılan özel okul sayıları ile kıyaslandığında, 2 Eylül 2016 ile 2 Eylül 2017 tarihleri arasında bin 777 özel okulun açıldığını ve 2017-2018 eğitim öğretim döneminde bu okulların faaliyete geçeceği bilgisini veren Şamlıoğlu, bu rakamın önceki yıllara kıyasla rekor düzeyde olduğunu söyledi.



"DEVLETİN ÜZERİNDEKİ YÜKÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE HAFİFLETTİ"



Özel okulların, devletin üzerindeki kamu hizmeti verme yükünü önemli ölçüde hafiflettiğini vurgulayan Şamlıoğlu, "Genç ve eğitimi önemseyen bir nüfusumuz var. Bu talebin her geçen gün artıyor olması, devletin üzerindeki maddi ve manevi sorumluluğu da aynı oranda artırıyor. Nüfus artış hızımız ve ekonomik büyümemiz dikkate alındığında, özel sektörün eğitim alanına yatırım yapmasını ve bu yönde bir yatırıma niyet eden girişimcilerin desteklenmesini kaçınılmaz bir gereklilik olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Eğitim ve öğretim desteği uygulamasının da özel okulculuk oranının artırılmasına yönelik en önemli çalışmalardan biri olduğunu aktaran Kemal Şamlıoğlu, bu yıl 8 bin 499 özel okulun eğitim ve öğretim desteğine müracaat ettiğini, ayrıca organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında teşvik edilen özel mesleki ve teknik eğitim okullarının sayısının 58'e yükseldiğini ifade etti.



Şamlıoğlu, halen 1 milyon 240 bin öğrencinin özel okullarda kayıtlı olduğunu, bu sayının eylül ayının sonuna kadar önemli oranda artmasının beklendiğini kaydetti.



