"Özel öğrencilere" özel ilgi gösteriyorlar

Anamur ilçesindeki bir ilkokulda, orta ve hafif düzeydeki zihinsel engelli öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları amacıyla iki sınıfta özel eğitim veriliyor.

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'ndeki ilkokulda orta ve hafif düzeydeki zihinsel engelli öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için iki sınıfta özel eğitim verilirken, çocuklar öğretmenlerinin gayretleri ve derslerdeki farklı uygulamalar sayesinde önemli oranda gelişim gösteriyor.



ÖZEL ÖĞRENCİLERE ÖZEL İLGİ GÖSTERİYORLAR



Çeşitli seviyelerdeki zihinsel engelli öğrencilerin de eğitim hayatlarından geri kalmaması için Çeltikçi İlkokulu'nda iki özel sınıf oluşturuldu.



Kamu kaynaklarının yanı sıra hayırseverlerin katkıları ve eğitimcilerin çabalarıyla donatılan sınıflarda, orta ve hafif düzeydeki zihinsel engelli öğrenciler eğitim alıyor.



Derslerin yanı sıra kişisel gelişimleri için de farklı yöntemlerle eğitim verilen çocuklar, öğretmenlerinin ilgisi sayesinde gelişim gösteriyor.



Okul Müdürü Ramazan Tok,yaptığı açıklamada, sınıflardan birinde orta diğerinde ise hafif engeli olan çocukların eğitim gördüğünü söyledi.



Orta seviyede 8, hafif durumda olan ise 10 öğrencileri olduğunu ifade eden Tok, "Öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim alması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sınıflarda 4 öğretmenimiz görev yapıyor, büyük bir özen ve istekle çocuklarla ilgileniyorlar. Ayrıca omurilik rahatsızlığı bulunan bir öğrencimize de evinde eğitim veriyoruz." dedi.



FARKINDALIK İÇİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIYORLAR



Hafif engelliler sınıfı öğretmeni Mehmet Satar da okulda özel eğitimin farklı ve gelişmiş halini uygulamaya çalıştıklarını söyledi.



Özel eğitimin arka planında en çok "duyu bütünleme" çalışmalarının olduğunu vurgulayan Satar, "Yani bu eğitimde çocuk vücudu ile evrende nerede olduğunu algılıyor. Örneğin bir yetişkin duyu bütünlemesinde bir sıkıntı olmadığı için gözlerini kapattığında yürümek için ayaklarını, tutmak için ellerini düşünebiliyor. O esnada karşısındaki nesneler aklına geliyor. Biz de derslerde çocuklara bu duyguları hissettirmeye çalışıyoruz." dedi.



Satar, özel eğitimin çok büyük fedakarlık gerektirdiğine dikkati çekerek, "Bu iş severek yapıldığında birçok yöntem uygulanabilir ve başarı sağlanabilir. Biz bu düşünceyle hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.



Öğretmen arkadaşlarıyla birlikte sınıflardaki imkanları kullanarak farklı bir eğitim yöntemiyle öğrencilere yaklaştıklarını anlatan Satar, çocukların gelişim göstermesine tanık olduklarında çok büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.



Özel eğitim sınıflarında kullanılan materyallerin pahalı olduğunu dile getiren Satar, buna rağmen öğrencilerin geri kalmamasını istediklerini belirtti.



Satar, derslerde çektikleri görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayımlayarak bu alandaki eğitim için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydederek, şunları kaydetti:



"Çocuklar için kamu imkanlarına ek olarak hayırseverlerin katkılarıyla materyal temin ediyoruz. Ancak çocuklarımız için dışarıda bir park alanına ihtiyacımız var. Artık özel eğitim sınıflarını bodrumlardan, okulun bir köşesindeki sınıflardan çıkaralım. Bu çocukları herkesle iletişim kurabilecekleri açık alanlara alalım ve etkinliklere katılımlarını sağlayalım istiyoruz."