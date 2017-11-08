Özel liseler MEB'in merkezi sınav sonuçlarını baz alacak

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dal, "Özel liselere yerleştirmeler için Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı merkezi sınav sonuçlarını kullanacağız." dedi.

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, aldıkları çoğunluk kararı ile liselere yerleştirmeler için Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yapacağı merkezi sınav sonuçlarını baz alacaklarını, Bakanlık yetkililerinden alacakları onayın ardından verecekleri son kararı kamuoyuna bildireceklerini belirtti.



Dal, bu yıl liselere girişte yeni sisteme geçildiği için sınavla öğrenci alan özel okulların Bakanlığın yaptığı merkezi sınavın dışında, velilerde ve öğrencilerde kafa karışıklığına yol açmaması için özel okulların ayrı bir sınav yapmasını istemediklerini ifade etti.



"KARARIMIZI BAKANLIK YETKİLİLERİNE ULAŞTIRIP ONAY ALACAĞIZ"



Bugün sabah saatlerinde 50 özel okul temsilcisi ile bir toplantı yaptıklarını bildiren Dal, şöyle devam etti:



"Toplantıya, daha önce Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında öğrenci alan özel okullarımız katıldı. 9 okul temsilcisinin katılımıyla Sınavla Öğrenci Alan Özel Okullar Komisyonu kuruldu. Komisyonumuzun aldığı çoğunluk kararı ile liselere yerleştirmeler için Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı merkezi sınav sonuçlarını kullanacağız. Bu kararımızı Bakanlık yetkililerine ulaştırıp onay alacağız. Onay almamız takdirde son kararımızı kamuoyuna bildireceğiz."



Dal, toplantıda, Türkiye'deki bütün yabancı özel okulların da bakanlığın sınavını baz alma konusunda görüş birliğine vardığını bildirdi.



"PROBLEM ÇIKMAMASI HALİNDE KARARIMIZ GEÇERLİ OLACAK"



Kararlarını Bakanlık yetkililerine gelecek hafta ileteceklerini belirten Dal, "Sınav sonuçları, kayıt takvimi gibi teknik konulardaki taleplerimizi Bakanlık yetkililerine ileteceğiz. Problem çıkmaması halinde, özel okullar olarak Bakanlığın yapacağı merkezi sınavı kullanma kararımız geçerli olacak." ifadelerini kullandı.



Çoğunluk kararlarının 50 okul ile sınırlı olmadığını, isteyen başka özel okulların da liselere yerleştirme sistemindeki merkezi sınava dahil olabileceğini belirten Dal, Bakanlığın onayının ardından merkezi sınav ile öğrenci almak isteyen üye olmayan özel okullara altyapı yardımında bulunacaklarını sözlerine ekledi.



