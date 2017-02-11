Özel Kuvvetler'de Kurtulmuş'un adresi bulundu

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığında yapılan aramada, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un isim ve adresinin yazılı olduğu not ele geçirildi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığında yapılan aramada, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Varank'ın isim ve adreslerinin yazılı olduğu not ele geçirildi.