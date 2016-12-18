Karabük POMEM'de mezuniyet sevinci

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezinden (POMEM) mezun olan 375 özel harekat polisi için tören düzenlendi.

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, POMEM spor salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, mezun olan polislere ve millete hayırlı uğurlu olmasını diledi.



Kanunların polislere verdiği yetkiyi kullanmakta tereddüt etmemeleri gerektiğini belirten Aktaş, "Bilin ki bu devlet gerek kanuni düzenlemeleriyle gerekse maddi imkanlarıyla, aziz millet de dualarıyla her zaman sizin arkanızda olacaktır. Yolunuz bahtınız açık olsun." diye konuştu.



AK Parti Karabük Milletvekili ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Meclis Araştırma Komisyonu Üyesi Burhanettin Uysal ise son günlerde yaşanan terör saldırılarına değinerek, teröristlerin amaçlarına ulaşmalarına asla bu milletin izin vermeyeceğini kaydetti.



Konuşmaların ardından özel harekat polisi adayları yemin etti. 17. dönem birincisi Yunus Emre Çam, yaş kütüğüne plaket çaktı.



Karabük POMEM'de dereceye giren polislerin diploma ve hediyelerini Vali Aktaş, Uysal, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alayı Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.



Diplomalarını alan özel harekat polisleri, keplerini fırlattıktan sonra aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA