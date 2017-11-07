Özbek'ten Lucescu açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Özbek, Lucescu'nun yabancı sınırlamasıyla ilgili açıklamasını değerlendirdi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek bir yol haritası çizeceklerini söyledi.



1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen "Sarı Kırmızı Kareler" fotoğraf yarışmasının Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın gelecek hafta yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili toplanacağını ifade etti.



Yabancı futbolcu sınırlamasının Süper Lig'in yanı sıra alt ligleri de ilgilendirdiğini anlatan Özbek, "Konuyla ilgili Kulüpler Birliği Vakfı olarak önümüzdeki hafta bir toplantı yapacağız. Yabancı sınırlaması konusu Süper Lig ve alt ligleri ilgilendiren bir konu. Toplantı neticesinde, ortak bir çalışmanın sonucunda Türk futbolunun faydasına karar alınması konusunda mutabakatımız var. Federasyonla görüşerek bir yol haritası çizilecek." diye konuştu.



Dursun Özbek, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun konuyla ilgili açıklamasının sorulması üzerine, "Sayın Lucescu'nun açıklamasını ben de okudum. Federasyonla böyle bir mutabakatımız yoktu. Kulüpler Birliği Vakfı'nın da katkı vermesi lazım. Yapacağımız toplantıdan sonra federasyonla bir araya geleceğiz. Sayın Lucescu'nun açıklamasının şahsi olduğunu düşünüyorum. Bu, federasyonun bir görüşü olsaydı bize iletirdi. Lucescu'nun açıklamasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.



Mircea Lucescu, Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte yabancı oyuncu sınırlaması getireceklerini açıklamıştı.



