Özbekistan'dan serbest ekonomik bölge atağı

Özbekistan'da vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak 4 serbest ekonomik bölge daha kuruluyor.

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, ülkenin Harezm, Buhara, Semerkant ve Fergana vilayetlerinde 7 yıla kadar vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak 4 serbest ekonomik bölgenin kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre, söz konusu vilayetlerin belediye başkanları bir ay içerisinde söz konusu serbest ekonomik bölgenin kurulması için arazi tahsis edecek.



Kararname, Semerkant vilayetinde "Ürgüt", Buhara vilayetinde "Gicduvan", Harezm vilayetinde "Hazarasp" ve Fergana vilayetinde "Kokand" serbest ekonomik bölge kurulmasını içeriyor. Serbest ekonomik bölgelerin altyapı çalışmalarının hayata geçirilmesi için ise devlet tarafından 7 milyon dolar civarında kaynak sağlanacak.



Söz konusu serbest ekonomik bölgelerde kurulacak işletmeler, 300 bin dolardan 3 milyon dolara kadar yatırım yapılması durumunda 3 yıla kadar, 5 milyon dolara kadar yatırım yapılması durumunda 5 yıla kadar, 10 milyon dolara kadar yatırım yapılması durumunda ise 7 yıla kadar tüm vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak. 10 milyon dolardan fazla yatırım yapılacak işletmeler de 10 yıl boyunca vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak ancak faaliyetinin ikinci 5 yıllığında gelir vergisini yüzde 50 daha az ödeyecek.



Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle, söz konusu serbest ekonomik bölgelerin faaliyeti ilk etapta 30 yıl olarak belirlenirken, bu süre daha da uzatılabilecek. Bu serbest ekonomik bölgelerde kurulacak işletmeler ithal edecekleri ham madde, malzeme ve yedek parça için gümrük vergisi ödemeyecek.



Halen ülkenin Nevai, Angren ve Cizzah şehirlerinde, özel vergi, gümrük ve döviz rejiminin geçerli olduğu üç serbest ekonomik bölge faaliyette bulunuyor.