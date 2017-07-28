Özbekistan'da terörle mücadele

Aşırı dini gruplarla ilişkileri olduğu gerekçesiyle emniyetin özel listesine alınan 4 bin 152 kişi, din adamlarıyla, kanaat önderleriyle görüştükten sonra listeden çıkartıldı.

Özbekistan’da aşırı dini gruplarla ilişkili oldukları gerekçesiyle emniyetin özel listesine alınan 4 bin 152 kişi, bu listeden çıkartıldı.



Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in talimatı doğrultusunda ülke genelinde başlatılan, "kara liste"dekilerle konuşma uygulamasının birinci etabının tamamlandığı bildirildi.



İmamların, yerel yönetim temsilcilerinin, kanaat önderlerinin, yasa dışı dini örgütlere üye oldukları gerekçesiyle, emniyet tarafından takip edilenlerle yaptığı görüşmeler sonunda, 4 bin 152 kişinin listeden çıkartıldığı belirtildi.



Görüşme ve telkin yapanların toplamda 10 bin 990 kişiye kefil olduğu, uygulamanın ikinci etabında da 5 bin civarında kişinin listeden çıkartılacağı kaydedildi.



Yıllardır aşırı grupların yaşam alanı bulamaması için sıkı güvenlik önemleri alınan Özbekistan'da, kanaat önderleri, yaptıkları görüşmelerde, kara listedekilerin yasa dışı gruplara üye olup olmadığını, üye olanların bu ilişkilerini kesip kesmediklerini değerlendiriyor.



Özbekistan'da aşırı dini veya yasa dışı örgütlerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle güvenlik birimlerince belirlenen özel listeye alınanların, belirli aralıklarla, ikamet ettikleri yerdeki polis karakoluna giderek, yoklamadan geçmeleri gerekiyor. Özel listede bulunan şahısların yurt dışına çıkış izni verilmesinde de bazı kısıtlamalar bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, daha önce yaptığı bir konuşmada, özel listesinde bulunanlarla sohbet edilerek, onların topluma kazandırılmasını ve bu listenin yeniden ele alınmasını istemişti.