Oyuncak ayı içinden uyuşturucu hap çıktı

İstanbul'dan Trabzon'a kargoyla gönderilen oyuncak ayı içinden uyuşturucu hap çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Akçaabat ilçesindeki bir kargo şubesine İ.B'nin uyuşturucu hap getirteceği bilgisi üzerine harekete geçti.



Polis ekipleri, kargo şirketine düzenledikleri operasyonda, kargo paketinde bulunan oyuncak ayının içerisine gizlenmiş 990 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.



Olayla ilgili İ.B. gözaltına alındı.