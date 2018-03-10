Oyun üstünlüğümüz skor farkına yansımadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "İki haftada sıralamada yer değiştirdik ama henüz öne geçmedik. Öne geçip, yarışı bu şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada, çok pozisyon bulmalarına rağmen farklı galibiyet alamadıklarını söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin direncini kırmaya çalıştıklarını belirterek, "Oyun üstünlüğümüz skor farkına ulaşamadı. Tamamen oyuna hakimdik. İlk yarıda iki hata yaptık, çok pozisyona girdik. Final paslarında ve gol vuruşlarında eksik kaldığımız için farklı skor olmadı." dedi.

Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatan Güneş, "Maç maç gidiyoruz. Rakiplerin ne yaptığı da önemli. Geriye değil, öne bakmak durumundayız. İki haftada sıralamada yer değiştirdik ama henüz öne geçmedik. Öne geçip, yarışı bu şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarların kendilerine verdiği desteğe değinen Şenol Güneş, "Böyle bir atmosferde rakip de ev sahibi takım da iyi oynamalıydı. Öyle de oldu. Taraftarlar, aile havası oluşturdular. İnşallah öyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bizim için öncelik lig"

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih karşısında 5-0 gibi ağır bir yenilgi aldıklarını ve bu kulvarda hedeflerinin bittiğine değinen Güneş, şöyle devam etti:

"Avrupa'da oynayan takımın önceliği Avrupa olmalı. Bayern Münih maçına kadar önceliği Avrupa'ya verdik. Bu karşılaşmaya kadar iyi sonuçlar aldık. Bayern Münih maçında hedeflerimiz suya düştü. Bizim için öncelik lig. Avrupa'yı önemsediğimize dair eleştiriler de oldu. Bu gayet normal. Bayern Münih maçında hedefi böyle kaybetmek Türkiye ve Beşiktaş için iyi olmadı. En azından kafa kafaya oynamak istiyorduk."

- Oğuzhan Özyakup'un fazla oynamaması

Oğuzhan Özyakup'u fazla tercih etmemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Oğuzhan da Vagner Love da Caner de bizim oyuncumuz. Herkes takımın parçası. Beşiktaş büyük hedefleri olan bir takım. Oyuncuların da hedefleri büyük olmalı. Zaman zaman iyi oynayan oyuncuların kötü oynadıkları olur. Burada mühim olan birlikte bunu taşımaktır. Yeteneğini, karakterini ve gücünü sahada kullanıyorsa hepimizin konuşma hakkı olur ama bunu eksik kullanırsak konuşacak bir şey kalmaz." diye konuştu.

Gençlerbirliği'nin kullandığı tacı engellediği yönünde rakip teknik direktörü Ümit Özat'ın eleştirileriyle ilgili soruya yanıt veren Güneş, "Kimseye kullandırmamak benim görevim değil. Vagner Love'ın geriye dönmemesini kabul etmiyorum. Hücumda kaldı. Onunla uğraşıyordum. Dedikodulardan sıkıldım. Lafları başka yere taşımak doğru değil." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA