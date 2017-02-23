Oyun olarak değil, skor olarak düşüş yaşıyoruz

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 26 Şubat Pazar günü Osmanlıspor ile yapacakları maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Abdullah Avcı, "Oyun olarak değil ama skor olarak düşüş yaşıyoruz." dedi.



Deneyimli teknik adam, bulundukları konum nedeniyle rakiplere karşı artık set oyunu oynamak zorunda kaldıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:



"21 haftanın 17. haftasına kadar lider gelmiş bir takımız. Artık en zor olan set oyununu oynuyoruz. Son iki maçımızda iki rekor kırmışız. Kasımpaşa maçında orta rekoru, Gaziantepspor maçında da 2 dakikada bir şut atmışız. Rakip ceza sahasına girdikten sonra biraz daha beceri ve şans gerekiyor. Gol gelmeyince 'yine olmayacak.' korkusu devreye girdi. Oyun olarak değil ama skor olarak düşüşümüz var. Bunu yaşayacağız, çok normal. Bizim açımızdan baktığınızda bence harika bir durum. Lig ikincisiyiz, kupada devam ediyoruz. Yarışın içindeyiz. Bu çok güzel, keyifli bir durum."



"EMRE, KARİYERİNİ BURADA NOKTALAYACAKTIR"



Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'nun sözleşmesinin bir yıl daha uzatmasının hatırlatılması üzerine ise şunları aktardı:



"Emre bizim ve Türk futbolu için değerli bir oyuncu. Lig sonu geliyor, her zaman kararı futbolcuya bırakıyoruz. Oynamak isterse oynayacaktı ama ister istemez 'kalacak mıyım?' kaygısını yaşamaması için biz ona teklifi yaptık. O da bu ailenin içinde son derece mutlu. Emre bence de kariyerini burada noktalayacaktır. Emre sağlıklı olduğu sürece bu ailenin önemli bir parçası, katkı sağlamaya devam edecektir."