Yapılan saldırı Türkiye ve Rusya'nın ilişkilerine yönelik provokasyondur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile benzer açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rus Büyükelçiye yapılan saldırı, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere yönelik bir provokasyondur" dedi.

Putin, "Rus Büyükelçiye yapılan saldırıya verilecek cevap, terörizme karşı savaşı güçlendirmektir" ifadesini kullandı.

Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda konuşmuş, terörle mücadele konusunda daha güçlü dayanışma için mutabakata varmıştı.

Yapılan saldırı sonrası her iki lider de büyükelçi saldırısını provokasyon olarak değerlendirirken, ilişkilerin bozulmaması konusunda benzer açıklamalar yaptı.

Kaynak: AA