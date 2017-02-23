Bulgaristan'da oy kullanma zorunluluğu kaldırıldı

Bulgaristan'da Anayasa Mahkemesi seçimlerde oy kullanım zorunluluğunu kaldırdı.

Bulgaristan Ombudsmanı Maya Manolova'nın Anayasa Mahkemesine başvurusu üzerine, yapılan oylamada seçimlerde oy kullanım zorunluluğu 11 üyenin oy birliğiyle ile iptal edildi.



Feshedilen 43. Parlamentonun seçim yasasında yaptığı düzenlemeleri değerlendiren mahkeme, arka arkaya iki seçime katılmayanların isimlerinin seçmen listelerinden silinmesinin yasalara aykırı olduğu sonucuna vardı.



Sofya Üniversitesi Anayasal Hukuk Uzmanı Dr. Nataliya Kiselova, Bulgaristan Devlet Radyosu'na (BNR) yaptığı açıklamada, mahkemenin aldığı karar sonucu oy kullanma zorunluluğunun da otomatik olarak ortadan kaldırılmış olduğunu söyledi.



Dr. Kiselova, Bulgaristan Anayasası'nda seçmenlerin zorla sandık başına getirilmesinin kabul edilemez bir durum olduğuna işaret ederek, "Anayasaya göre oy kullanmak bir zorunluluk olamaz, sadece bir vatandaşlık hakkı olabilir." dedi.



Ülkenin 27 Ocak'ta feshedilen 43. parlamentosunun seçimlere katılım zorunluluğuna ilişkin aldığı karar toplumda tepkiyle karşılanmıştı.