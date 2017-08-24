Ovit Tüneli, İranlı turistleri Rize'ye çekecek

İran'ın Trabzon Başkonsolosu Reza Baghban Kondorı, yapımı devam eden Ovit Tüneli'nin ulaşımda sağlayacağı kolaylıkla İranlı turistleri Rize'ye çekeceğini söyledi.

Başkonsolos Kondorı, Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret ederek, iş birliği olanakları konusunda görüş alışverişinde bulundu.



Ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Kondarı, başkonsolosluğunun sorumluluk sahasındaki illerden birinin de Rize olduğunu belirterek, "Bu illerin idarecileri ile sürekli iletişim halinde olarak, başta üniversiteler arasında olmak üzere ulaşım, sağlık ve turizm gibi birçok alanda iş birliğine giderek çeşitli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.



MEGA PROJELERE ÖVGÜ



Türkiye'nin son yıllarda birçok mega projeyi hayata geçirdiğine işaret eden Kondorı, şunları kaydetti:



"Ovit Tüneli de bunlardan biri. Ovit Tüneli hizmete açılınca bölgeye karayolu ile ulaşım olanağı artacak. Ben inanıyorum ki bu sayede İranlılar eşsiz güzellikleri bünyesinde barındıran Rize'yi daha çok ziyaret edecekler. Bu sayede iki ülke arasındaki turizm potansiyeli olumlu ivme kazanacaktır."



Vali Bektaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve İran'ın, bölgede köklü geçmişi olan, iki komşu ülke olduğunu belirtti.



Rize'nin coğrafi konumu gereği İran'a yakın olduğunu ifade eden Bektaş, şunları söyledi:



"Bu yönüyle bölgesel iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerekiyor. Rize'de Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyan güçlü bir üniversitemiz var. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile İran'daki üniversiteler arasında gerçekleştirilecek projelerde biz üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. İran ile Türkiye arasındaki eğitim, turizm, ticaret ve sanayi gibi birçok alanda önemli açılımlar sağlayacağı kanısındayım."