Ovacık'ın kayak tesisi yeni cazibe merkezi oldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4,5 milyon liralık bir yatırımla yaptırılan kayak tesisi yörenin yeni cazibe merkezi oldu.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı Ovacık'ta hizmete açılan kayak tesisi, Elazığ, Erzincan, Malatya, İstanbul başta olmak üzere birçok ilden gelen kayakseverlere konaklama ve kayak yapma imkanı sunuyor.



Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl önce hizmete giren tesise gün geçtikçe ilginin artığını belirterek, şunları söyledi:



"Kayak tesisinin Ovacık ilçesine büyük katkısı var. Kış dönemi bizim en çok sıkıntı çektiğimiz dönem. Bunun nedeni karın yağması ve insanların büyükşehirlere gitmesi. Ama bu yıl kayak tesisi kayak tesisinin hem sosyal açıdan hemde ilçeye ekonomik olarak katkısı büyük olmaya başladı. Esnaf kışın altı ay boyunca hakikaten sıkıntılar yaşıyordu, bu hem esnaf açısından hemde insanların birbirini tanıması açısında büyük katkı sağladı."



Tesise Valiliğin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün, Kaymakamlığın ve Ovacık Belediyesi olarak kendilerinin de katkı sunduğunu vurgulayan Maçoğlu, "Türkiye'deki bütün dostlarımızı buraya davet ediyoruz. Hava çok soğuk olmasına rağmen her gün buraya ortalama 250-300 insan geliyor. Olan bazı sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Tur düzenleme çalışmaları yapacağız, dışarıdan insanları davet edeceğiz." dedi.



Kayak yapmak için Erzincan'dan ekip olarak Ovacık'a geldiklerini belirten Gürcan Ekinci, "Doğa sporcusuyum ve buraya kayak yapmaya geldik. Bu tesisin doğası harika, havası, tesisi, insanları, pisti çok güzel, kar çok güzel. Herkese tavsiye ederim Ovacık'a gelsinler sıcak havayı algılasınlar. Harika bir yer tek kelimeyle muhteşem." ifadesini kullandı.



Erzincan'dan gelen Suat Aktaş da tesisi ve kayak pistini çok beğendiğini belirterek, "Kış turizmi için geldik. Gayet güzel bir pist. Herkesin faydalanabileceği, ileri derecedeki kayakçıların veya acemilerin çok rahat şekilde kayıp kayak öğrenebilecekleri bir pist. Otel çok güzel, konaklama çok güzel." diye konuştu.