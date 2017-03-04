ÖTV sıfırlandı, satışlar arttı

Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde ÖTV'nin sıfırlanmasıyla sektörde artan satışların yaklaşan düğün sezonu dolayısıyla nisanda hız kazanması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu kararı ile beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) sıfırlanması sonrası aradan geçen bir aylık sürede satışlar yüzde 20 arttı.



Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertuğrul Erdoğan, yılda 2,5 milyar dolar cari fazla vererek ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayan züccaciye, ev ve mutfak eşyaları sektörünün yüksek KDV oranları ve ÖTV uygulamaları gibi özel durumlardan etkilendiğini söyledi.



ÖTV'nin sıfırlanmasının sektörü heyecanlandırdığını ve beklentiye soktuğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Şubat ayında ÖTV'nin sıfırlanmasının etkisi oldu. İlk bir ayda mağazalarda ciddi bir sirkülasyon başladı. Bir de firmaların ÖTV'nin kalkması doğrultusunda özel kampanyalar oluşturması bu ürünleri alacak insanları teşvik etti. ÖTV'nin sıfırlanmasının satışlara ne kadar yansıması olacağını üç ay sonunda daha net göreceğiz. Çünkü bazı kimseler, 'Nasıl olsa daha vakit var' diyerek hemen şubat ayında harekete geçmedi. Üç aylık süreçte satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 civarında artar.



Düğün sezonu olduğu için en çok nisan ayında hareketlenecektir ve taşınmalar da en çok yaz aylarında oluyor. Bu yüzden sektörümüzde satışlar en çok nisan ayı sonrasında ve yazın oluyor. ÖTV'nin sıfırlanması kalıcı olursa, satışlardaki artışı daha iyi hissedeceğiz."



Erdoğan, bire bir satışlarda özellikle en çok artışın, çay, kahve ve tost makinelerinde, el blender setlerinde yaşandığını ifade etti.

"SATIŞLAR YÜZDE 20 ARTTI"



n11.com Satış Direktörü Örpen Koçak, ÖTV'nin sıfırlanmasıyla n11.com platformunda farklı kategori ve sektörlerde yer alan ilgili ürün satışlarında kuvvetli artış gözlemlediklerini kaydetti.



Koçak, "Kararın ardından geçen bir aylık süre zarfında satışlarımızda ortalama yüzde 20 artış yaşandı. Kullanıcı nezdinde alım kararının önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesini bekliyoruz." dedi.



İnternetten özellikle "elektrikli süpürge" kategorisindeki satışlarda ciddi artış yaşandığını dile getiren Koçak, ÖTV'ni sıfırlandığı bütün ürünlerde artış yaşandığını aktardı.