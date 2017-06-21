Beyaz eşyada ÖTV indirimi üretime de istihdama da yaradı

BEYSAD Başkanı Özaydemir, beyaz eşyada eylül ayı sonuna kadar uzatılan ÖTV indiriminin üretim ile istihdama olumlu katkı yaptığını belirterek, "ÖTV'deki indirim, üretime de artış olarak yansıdı." dedi.

Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği (BEYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Burak Özaydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son dönemde ÖTV indiriminin etkisiyle üretim adetlerinin oldukça arttığını ifade ederek, özellikle şubat ve mart aylarından hızlı bir hareketlenme yaşandığını vurguladı.



ÖTV indiriminin iç satış rakamlarına önemli etkisi olduğunu dile getiren Özaydemir, şöyle konuştu:



"Beyaz eşyada geçen yılın şubat ayında yaklaşık 500 bin, mart ayında 600 bin satış yaşanmışken, bu yıl şubat ayında 700 bin, mart ayında da 861 bin iç satış oldu. Nisanda da bu yükseliş trendi devam etti. Geçen yılın nisan ayında yaklaşık 600 bin olarak gerçekleşen beyaz eşya satış rakamı, bu yıl aynı dönemde 833 bine yükseldi. ÖTV indirimi piyasaya yüzde 30-40 olumlu yansıdı. ÖTV'nin süreli olarak kaldırılması fırsat etkisi yarattı. Piyasada ciddi canlanma oldu. Ana sanayi firmaları da bunun son fiyatlara yansıması için ellerinden geleni yapıyor. İç piyasadaki hareket üretime de yansıdı. Beyaz eşyada geçen yılın ilk 4 ayında 8 milyon adetlik üretim, bu yılın aynı döneminde 9,4 milyon adede çıktı. ÖTV'deki indirim, üretime de artış olarak yansıdı."



HIZLI ŞEKİLDE İŞE ALIMLAR OLDU



Beyaz eşyada üretim ile istihdamın birbiriyle örtüşen kavramlar olduğuna da değinen Özaydemir, şunları kaydetti:



"Sektörde ana sanayi hariç yaklaşık 60 bin çalışan var. Tamamına bakıldığında beyaz eşya sektörünün Türkiye'de yaklaşık 500 bin istihdam yarattığı öngörülüyor. ÖTV'deki indirim, üretimin yanında istihdamı da artırdı. Ana ve yan sanayide hızlı şekilde işe alımlar oldu. Tüm sektör üretimi artırmak için büyük bir uğraş içine girdi." diye konuştu.